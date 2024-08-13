أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 39 ألفاً و929

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 39 ألفاً و929ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفاً و929 شهيداً، و92 ألفاً و240 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منهما إلى المستشفيات 32 شهيداً و88 مصاباً.

وأكدت الوزارة أن الآلاف من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب استهدافها من قبل قوات الاحتلال.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عدوانه على قطاع غزة للشهر الحادي عشر بلا توقف، ما حول القطاع إلى مكان منكوب، لا يصلح للعيش بعد أن دمرت مبانيه، وهجر سكانه، وفقد كل معاني الحياة.