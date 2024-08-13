الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ24 الماضية، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، من بينهم طفل وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، بالإضافة إلى عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، وعمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف معتقل من الضفة بما فيها القدس.