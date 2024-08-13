طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 05:31 مساءً - أدى طلاب الشهاداتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثانى، حيث يختتم طلاب الشهادة الابتدائية امتحاناتهم بمادتي اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع ، بينما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان بمواد الجبر والتربية الفنية والحاسب الآلى.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.