تحت شعار "Motor Week".. أسبوع السيارات المثير من 15 إلى 24 أغسطس يشتعل في مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 07:33 مساءً - يستعد عشاق رياضة المحركات لحضور حدث رياضي ضخم ومثير في مهرجان العلمين الجديدة، حيث ينطلق أسبوع المحركات "Motor Week" بتنظيم من PACE R في الفترة من 15 إلى 24 أغسطس.

يشهد هذا الحدث الرياضي المميز مجموعة متنوعة من التحديات والمنافسات المثيرة في عالم السيارات، والتي ستقام على مدار أسبوع كامل.

وسيشهد الحضور عروضاً استعراضية مذهلة لسيارات السباق، ومنافسات قوية بين أبرز السائقين في المنطقة.

وسيشهد الحدث مجموعة واسعة من التحديات التي تلبي رغبات جميع عشاق رياضة المحركات، بدءًا من سباقات السرعة وحتى مسابقات الدرفت.

وسيشارك في الحدث نخبة من السائقين المحترفين الذين سيقدمون عروضاً مبهرة ومثيرة، كما يشهد الحدث أجواءً حماسية مليئة بالإثارة والتحدي، حيث سيتنافس السائقون للفوز بالجوائز القيمة.

ودعا منظمو مهرجان العلمين الجديدة، جميع عشاق رياضة المحركات لحضور هذا الحدث الاستثنائي والتمتع بأجواء مليئة بالإثارة والتشويق. يمكن حجز التذاكر الآن والاستعداد لحضور أسبوع من المتعة والإنجازات.