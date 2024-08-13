العالم اليوم - بالأرقام.. خسائر إسرائيل في الشمال خلال 10 أشهر

انتم الان تتابعون خبر بالأرقام.. خسائر إسرائيل في الشمال خلال 10 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 10:21 مساءً - كشف تقرير جديد صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخسائر في الشمال منذ اندلاع تبادل الهجمات بين إسرائيل وإسرائيل قبل 10 أشهر.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية التي نشرت التقرير أنه يأتي في الوقت الذي تقاتل فيه إسرائيل ضد حزب الله في الشمال بلا استراتيجية ولا نهاية في الأفق.

وهذه أبرز الخسائر في شمال إسرائيل منذ اندلاع المواجهات في 8 أكتوبر الماضي حسب التقرير:

تسجيل 44 قتيلا و271 جريحا وإجلاء عشرات الآلاف.

أطلق حزب الله أكثر من 7500 صاروخ، عبر منها حوالي 6500 شخص.

عبرت أكثر من 200 طائرة بدون طيار إلى إسرائيل.

كان شهر يوليو هو الشهر الذي تم فيه إطلاق أكبر عدد من الصواريخ والطائرات بدون طيار، حيث تم تسجيل 1091 عملية، يليه شهر مايو مع 1000 عملية ويونيو بـ 855 طائرة.