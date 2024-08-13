نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حذف طالب.. قائمة أوائل علمي رياضة بالثانوية العامة تقتصر على 10 طلاب فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عدّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ترتيب أوائل الثانوية العامة 2024، وذلك بعد إجراء تعديل بالنتيجة، وإضافة درجتين لبعض الطلاب، الأمر الذي ترتب عليه تعديل قائمة الأوائل وتصعيد البعض وهبوط البعض، وحذف البعض الاخر، حيث كانت قائمة أوائل شعبة علمي رياضة القديمة تضم 11 طالبا وطالبة أوائل فقط، ولكن بعدما عدلت وزارة التربية والتعليم قائمة أوائل الجمهورية بشعبة علمي رياضة، بعدما أضافت درجتين زيادة لنتائج الطلاب على خلفية أزمة الفيزياء، تم إعادة ترتيب قائمة الأوائل بشعبة علمي رياضة لتقتصر علي 10 طلاب فقط كأوائل الجمهورية في هذة الشعبة، حيث شهدت قائمة أوائل شعبة علمي رياضة الجديدة التي أعلنتها اليوم وزارة التربية والتعليم حذف طالبا واحدا فقط من الأوائل الذين سبق وأن كرمتهم الوزارة في حفل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، الثلاثاء الماضي، وتم اقتصار القائمة على ضم 10 طلاب لأوائل هذا العام بدلا من 11طالبا، حيث تم حذف الطالب عمر محمد أحمد هلال من القائمة الجديدة بعدما كان حاصلا علي المركز العاشر بالقائمة القديمة قبل تعديل نتيجة الثانوية العامة 2024.

وجاءت أوائل الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة بعد إعادة ترتيبهم بالمراكز العشر، كالتالي:

١. الطالب أحمد فتحي عبد القوي، حصل علي المركز الأول بعدما كان حاصلا في القائمة القديمة علي المركز الخامس

٢.الطالب محمد أحمد محمد أحمد الحسيني حصل علي المركز السابع مكرر بعدما كان حاصلا في القائمة القديمة علي المركز الثاني مكرر

٣. الطالب محمد هاني سعيد، حصل علي المركز الثاني مكرر بعدما كان حاصلا في القائمة القديمة علي المركز الأول

٤. الطالبة نورهان نبيل، حصلت علي المركز السابع مكرر بعدما كانت حاصلة بالقائمة القديمة علي المركز الثاني مكرر

٥. الطالب أحمد تامر صلاح، حصل علي المركز الثاني مكرر بعدما كان حاصلا بالقائمة القديمة علي المركز السادس مكرر

٦.الطالب مايكل رضا، حصل علي المركز الثاني مكرر بعدما كان حاصلا بالقائمة القديمة بالمركز السادس

٧.الطالب محمد أحمد أبو الفتوح،حصل علي المركز الثاني مكرر بعدما كان حاصلا في القائمة القديمة علي المركز السادس

٨.الطالب يوسف أبو غنام محمد، حصل علي المركز الثاني مكرر، بعدما كان حاصلا في القائمة القديمة علي المركز السادس

٩. الطالب محمد شريف، حصل علي المركز السابع مكرر بعدما كان حاصلا في القائمة القديمة علي المركز الثاني مكرر

١٠. الطالب علي أحمد حسن، حصل علي المركز السابع مكرر بعدما كان حاصلا في القائمة القديمة علي المركز العاشر مكرر