نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفي قطري يفجر مفاجأة "زيزو يقترب من العربي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن صفقة إنتقال زيزو لاعب الزمالك ورحيله عن الفريق والتي تنتشر بشكل كبير على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي لن تتوقف عن التشويق بعدما أكدت العديد من التقارير إقتراب نجم الزمالك ومنتخب مصر من الرحيل إلى نادي نيوم السعودي، رفقة زميله أحمد حجازي الذي إنضم في وقت لاحق إلى نفس الفريق.

التشويق إزداد بشأن إنتقال زيزو بعدما أعلن الصحفي القطري عبدالعزيز بن عمر عبر صفحته الشخصية عن وصول زيزو اليوم إلى الدوحة من أجل استكمال مفاوضات انتقاله إلى فريق العربي القطري.

قضية إنتقال زيزو شغلت الرأي العام الرياضي في الأيام الأخيرة وخصوصا المهتمين بأخبار نادي الزمالك حيث يرى البعض أن صفقة زيزو من الأفضل أن تتم وأن يكتمل إنتقاله إلى أحد الفرق الخليجية خاصة مع ارتفاع المقابل المادي للصفقة من أجل حل العديد من الأزمات المالية التي تلاحق الفريق.

بينما يرى البعض الأخر أن زيزو لا بد وأن يكمل مسيرته مع النادي من أجل حصد المزيد من البطولات في الفترة المقبلة وأهمها لقب السوبر الأفريقي والذي يخوضه الفريق أمام منافسه التقليدي الأهلي في مباراة ستقام يوم 27 سبتمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وحتى هذه اللحظة لم تصدر أي تصريحات أو تعليقات رسمية من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك على صفقة إنتقال زيزو المحتملة.