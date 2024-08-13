جلال يُعلن قائمة الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري العام

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المحلي لموسم 2023/2024.

وجاءت القائمة المختارة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، حاتم سكر، عصام صبحى.

خط الوسط: عماد حمدى، عبد الرحمن مجدى، هشام محمد، محمد بيومى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عمر الساعى، مروان حمدى،محمد خطارى، عمر القط، إيريك تراورى.

وفي الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى، حسن صابر.

ويواجه الإسماعيلي ضيفه المقاولون العرب، على أرضية ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري العام، غدا الثلاثاء.

وتواجد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في زيارة تفقدية للنادي الإسماعيلي والتقى بلاعبي الفريق في المران الختامي للمباراة، لدعمهم وحثهم على بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز وضمان البقاء في الدوري العام، للموسم المقبل.