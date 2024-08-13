نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة تامر حسني.. توم كروز طائرًا في حفل ختام أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتشرت عدة صور للفنان العالمي توم كروز وهو طائرًا في السماء بحفل ختام أولمبياد باريس 2024، وهى نفس الطريقة التي قام بها تامر حسني من قبل في عدة حفلات له وأبهر الجمهور بها.



تفاصيل قفزة توم كروز



فاجأ النجم توم كروز الجماهير التي حضرت وتابعت حفل ختام أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد قيامه بالهبوط في أرضية ملعب فرنسا بطريقة استعراضية مستوحاة من أدواره المثيرة في سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة "مهمة مستحيلة"، وهبط توم كروز إلى أرضية الملعب من ارتفاع شاهق مستخدما الحبل، قبل أن يستقبله الرياضيون والجمهور بتحية حارة بادلهم إياها بسعادة، ثم صعد على المسرح ليتسلم الراية الأولمبية، وينطلق بها في رحلة إلى محطتها التالية، مدينة لوس أنجلوس، أكبر مدن ولاية كاليفورنيا.



أعمال في انتظار تامر حسني



يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "ريستارت" وهو من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد بعد النجاح الذي حققاه معا من خلال فيلم " بحبك" ومن المقرر طرح فيلم ريستارت في السينمات خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب هنا الزاهد وتامر حسني وهم: باسم سمرة، محمد ثروت، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض

عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x