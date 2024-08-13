نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يرد على إشادة كريم عبد العزيز بحفلاته.. فماذا قال ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص تامر حسني على التعليق على إشادة كريم عبد العزيز بعنصر الإبهار بحفلات تامر حسني والذي أصبح مميز به الفترة الأخيرة، وحل كريم عبد العزيز كضيف في برنامج حد النجوم عبر قناة الحياة وتحدث عن ذلك.



ماذا قال كريم عبد العزيز عن تامر حسني



وأشاد كريم عبد العزيز بإنجازات مهرجان العلمين كما أنه أشاد بحفل تامر حسني معلقًا: " برنامج المهرجان في المسارح والجرافيك اللي بيحصل لسه متفرج على حفلة لحبيبي تامر حسني من أربع خمس أيام وطبعًا كل الأساتذة، حفلة حلوة جدًا، فرحان أني بعرض في بلدي وفرحان أن المهرجان كل سنة بيتطور ".



تعليق تامر حسني على إشادة كريم عبد العزيز



ورد تامر حسني على هذه الإشادة من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري معلقًا: "والله يا كيمو أنت اللي حبيبي حبييي حبييي وشكرًا لتقديرك يا محترم يا كبير ومستنيين كل شغلك العظيم ".

أعمال في انتظار تامر حسني

يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "ريستارت" وهو من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد بعد النجاح الذي حققاه معا من خلال فيلم " بحبك" ومن المقرر طرح فيلم ريستارت في السينمات خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب هنا الزاهد وتامر حسني وهم: باسم سمرة، محمد ثروت، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.

مسرحية السندباد لكريم عبد العزيز



وتدور أحداث مسرحية السندباد عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز، وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبيء في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد وينتحل شخصية السندباد وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة لكي يعيش حياة السندباد ومغامراته، والمسرحية

بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء صيف.