عاجل.. آخر تطورات قضية أحمد فتوح في دهس أمين شرطة

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن آخر تطورات أزمة اللاعب أحمد فتوح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في قضية دهس أمين شرطة، على طريق الساحل الشمالي.

كريم رمزي يكشف آخر تطورات قضية أحمد فتوح

وقال الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نتائج تحليل المخدرات الذي خضع لها أحمد فتوح، بينت أنها إيجابي لأحد أنواع المخدرات".

وتابع:" أحمد فتوح قال في التحقيقات أن أدوية البرد هي التي تظهر أن نتيجة تحليل المخدرات إيجابية ".



وأشار:" كما أظهرت التحقيقات أن أحمد فتوح كان يسير بسرعة زائدة على الطريق، مما جعله لا يرى أمين الشرطة".

واختتم كريم رمزي:" اللاعب في كرب شديد، ولا يمكننا الحديث عن أي أمور، إلا بعد الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل، لإظهار الحقيقية ".

