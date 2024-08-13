‏إيلون ماسك: مشاهدات مقابلة "إكس" مع ترامب على مختلف الحسابات تصل إلى مليار مشاهدة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الملياردير ‏إيلون ماسك، إن مشاهدات مقابلة "إكس" مع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب على مختلف الحسابات تصل إلى مليار مشاهدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال بايدن في خطاب: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."

وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."