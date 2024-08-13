حودة بندق يحتفل بتصدر أغنيته الجديدة "روقان" في اليوتيوب والتطبيقات الموسيقية

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان حودة بندق بتصدر أغنيته الجديدة "روقان" المركز الأول على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعلى مختلف المنصات والتطبيقات الموسيقية في الشرق الأوسط.

وجاء الاحتفال داخل إحدى الاستوديوهات بالتجمع الخامس، بحضور فريق العمل القائم على الأغنية، بما في ذلك الموزع رامي المصري والشاعر أحمد الجوكر.

أجواء الفرح والبهجة

شهد الاحتفال أجواء من الفرح والبهجة بين الحضور، حيث تم قطع التورتة والتقاط الصور التذكارية التي جمعت بين الفنان وفريق العمل، بالإضافة إلى حضور عدد من الصحفيين والقنوات الفضائية لتوثيق هذا النجاح.

خطط مستقبلية واعدة

ويستعد حودة بندق خلال الفترة المقبلة لإطلاق ألبوم جديد يضم 10 أغاني بالتعاون مع نخبة من أشهر الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي. كما يخطط لإحياء العديد من الحفلات الغنائية، مما يعد بمزيد من النجاحات والإنجازات في مشواره الفني.