وعد البحري صورت أغنية "عرشه الغالي" في الأقصر

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت الفنانة السورية وعد البحري قبل ساعات من تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "عرشه الغالي" تحت إدارة المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم.

واستغرق تصوير كليب أغنية "عرشه الغالي" يومين، وصُورت في منطقة الأقصر - مصر تحت درجة حرارة مرتفعة، وتم التصوير في مقبرة رمسيس الخامس والسادس ومعبد حتشبسوت ومعبد الكرنك ومعبد الأقصر وطريق الكباش وتماثيل ممن والمنطاد.

تفاصيل أغنية عرشه الغالي

وتحمل أغنية "عرشه الغالي" اللهجة الخليجية، ومن كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

آخر أعمال وعد البحري

جدير بالذكر أن أحدث أغنيات وعد البحري أغنية "عندية"، وحققت ١،٥ مليون مشاهدة على اليوتيوب.