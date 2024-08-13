العالم اليوم - صادرات حقل الواحة الليبي لم تتأثر من حريق بخط أنابيب

انتم الان تتابعون خبر صادرات حقل الواحة الليبي لم تتأثر من حريق بخط أنابيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 04:26 مساءً - قال مهندس بميناء السدرة الليبي ومصدر بشركة الواحة التي تدير حقلا للبترول يحمل الاسم ذاته في تعليقات لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن خط أنابيب يضخ النفط من الحقل إلى الميناء تضرر بفعل حريق اندلع به أمس الاثنين، إلا أن هذا لم يكن له أي تأثير على الصادرات.

وأوضح المصدر بشركة الواحة للنفط أن "خط النقل بين الحقل والميناء يعمل حاليا بطاقة مخفضة للحيلولة دون اشتعال أي حريق. ومن المتوقع أن يعود إلى طاقته الطبيعية مساء اليوم بعد الانتهاء من أعمال الصيانة".

وأضاف أن الحادثة لم تؤثر على إنتاج أو صادرات الحقل الذي تتجاوز طاقته 100 ألف برميل يوميا.

وقال المهندس بميناء السدرة إن الحريق اندلع في أثناء قيام فريق صيانة بإصلاح تسريب على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب الميناء.

وأضاف "معدل تراجع الإنتاج ليس كبيرا"، فيما قال مهندس آخر بالميناء إن الحريق تمت السيطرة عليه دون وقوع أضرار جسيمة.