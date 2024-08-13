هدى رمزي: التعامل مع الفنانين بقى مهين.. وعلاقتي كويسة مع سهير رمزي

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة هدى رمزي، أنه من الصعب إعادة إنتاج تقديم فيلم مثل فيلم "جري الوحوش" مثل هذه الأعمال بنفس الجودة والقيمة الفنية التي كانت موجودة في الماضي.

وتابعت "رمزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2"، إلى أن الفيلم جمع بين عباقرة من الفنانين مثل نور الشريف، محمود عبد العزيز، حسين فهمي، حسين الشربيني، نورا، إلى جانب المؤلف محمود أبو زيد والمخرج علي عبد الخالق، مؤكدة أن هذه العظمة الفنية من المستحيل تكرارها في الزمن الحالي.



وأشارت هدى رمزي، إلى أن التعامل مع الفنانين في الوسط الفني أصبح مهين، وحب الجمهور هو الذي يجعل الفنان يستمر في عمله، واصفة إياه بـ البلسم ورأس مال الفنان الحقيقي هو حب الجمهور له.



وأشارت هدى رمزي، أن ما يعرض عليها من أعمال غير جيدة وأصبح التقدير بالنسبة لفنانين جيلها غير موجود وللاسف التعامل مع الفنانين من جيلنا أصبح غير ملائم، وإذا لم يقدر الفنان بالشكل المناسب فيكون شيئًا سيء.

نبذة عن برنامج “تفاصيل”



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

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