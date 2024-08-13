بعد الإعلان عن تأجيل عرضه.. إبراهيم عيسى ينشر صفحة من سيناريو "الملحد".. فهل يغير رأي الجمهور!؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي والسيناريست إبراهيم عيسى عن جزء من سيناريو فيلمه الجديد "الملحد" عبر حسابه على موقع "تويتر"، ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بتأجيل عرض الفيلم، الذي كان من المقرر أن يُعرض في دور السينما بتاريخ 14 أغسطس الحالي.

وكتب إبراهيم عيسى علي صفحته الشخصية: تصور خلافا بين شخصية يحيى، التي يجسدها الفنان أحمد حاتم، ووالده حافظ (محمود حميدة) ووالدته حول الإلحاد.

ويذكر ان المنتج أحمد السبكي حسم التكهنات حول منع فيلم "الملحد"، وذلك بعد إثارة مخرج الفيلم محمد العدل الجدل أمس بمنشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كتب فيه "المنع مش حل".

وقال أحمد السبكي في تصريحات لـ ET بالعربي: "مفيش منع خالص، الفيلم اتأجل أسبوعين بس عشان خاطر بنستكمل أعمال المكساج والمونتاج، وكل التصاريح الرقابية موجودة معايا، والفيلم متوافق عليه من الرقابة، مفيش مانع نهائي".

أثار المخرج محمد العدل جدلًا بين متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد نشره منشورًا يقول فيه "المنع مش حل"، ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من عرض فيلمه الجديد "الملحد" المقرر طرحه في 14 أغسطس الجاري.

أحداث فيلم الملحد

و تدور أحداث فيلم “الملحد” حول الشاب أحمد حاتم الذي يتجه إلى الإلحاد بسبب تشدد والده الديني وتعصبه مما جعل إبنه يتجه إلى الإلحاد والكفر، وتقف ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال فيلم الملحد

ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.