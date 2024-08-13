عزيز الشافعي يحتفل بتحقيق أغنية بشوفك أول مليون مشاهدة على يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل الملحن والشاعر عزيز الشافعي، بتحقيق أغنية بشوفك لسعد لمجرد أول مليون مشاهده على موقع يوتيوب، حيث شارك "عزيز" جمهوره بصورة له برفقة سعد لمجرد وهاني محروس وغيرها من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "المليون الأول للنجم الغالي، سعد لمجرد، بشوفك كلمات أمير طعيم، ألحان عزيز الشافعي، كينج، هاني محروس، حسام الحسيني".



تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، دايما تريند، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

تفاصيل أغنية بشوفك لـ سعد لمجرد

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد وحيد، ميكس وماستر هاني محروس.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بشوفك على اليمين واشوفك على الشمال

بشوفك في الجنوب.. واشوفك في الشمال

أول ما أقرا في كتاب.. بلاقيك على الغلاف

من أول حرف (ب).. لآخر حرف كاف

في الصالة في الفراندا.. في الفازة في كل وردة

في الحر في ليلة باردة.. معايا في كل حال

حصار.. ليل ونهار.. أنا بنهار‏

بشوفك في الشوارع.. وفي نور الإعلانات

بشوفك على الحيطان.. وحتى البلكونات

بشوفك في الدولاب.. مرصوص بين الهدوم

معايا بشكل خاص.. ومعايا في العموم

بشوفك في الطابور.. وأنا داخل المطار

بشوفك في السحور.. واشوفك على الفطار حصار.. ليل ونهار.. أنا بنهار

بشوفك الصبح واشوفك العصر.. في أصغر حارة وأكبر قصر

اجيلك المغرب فتروح مصر.. ملفف قلبي وراك

بشوفك من بعد ومن قبل.. عيونك مشتني على الحبل

وحبك زي القهوة الدبل.. بيبدأ يومي معاك

