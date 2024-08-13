العالم اليوم - محادثة ترامب وماسك على "إكس" تواجه مشكلات فنية

انتم الان تتابعون خبر محادثة ترامب وماسك على "إكس" تواجه مشكلات فنية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 04:21 صباحاً - واجه المتابعون والمستمعون على منصة "إكس" مشاكل فنية، وصعوبة في عملية الوصول للمحادثة المجدولة بين المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة دونالد ترمب مع إيلون ماسك.

وقال إيلون ماسك إن هجوما إلكترونيا على إكس هو السبب في تأخير محادثته مع ترامب.

وأضاف عبر عبر منصة إكس التي يمكلها "لقد اختبرنا الأنظمة في وقت سابق بدخول 8 ملايين مستخدف في وقت واحد."

وأردف قائلا "سأبدا المحادثة مع ترامب بعد قليل، لكن بعدد أقل من المستخدمين".

وكان من المقرر أن يجري ترامب وماسك، مالك منصة أكس، ما أطلق عليه عملاق التكنولوجيا "مقابلة على الهواء مباشرة" في الساعة 8 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، والتي ستكون "مرتجلة ودون قيود على الموضوعات، لذلك يتعين أن تكون مسلية للغاية!"

وطلب ماسك من مستخدمي إكس طرح الأسئلة التي يريدون توجيهها لترامب.