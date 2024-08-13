العالم اليوم - سفينة تبلغ عن واقعة جنوب غربي الحديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 04:21 صباحاً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الثلاثاء، إن قبطان سفينة أبلغ عن وقوع انفجار على مسافة منها على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.

وأضافت الهيئة في مذكرة أن السفينة وطاقمها بخير وفي الطريق إلى الميناء التالي. ويشن الحوثيون هجمات على الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة. ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ردا على هجمات الحوثيين التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية إذ أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس، والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

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