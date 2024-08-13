نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح حفل الرياض.. تامر حسني على موعد مع جمهور جدة يوم 15 أغسطس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق نجم الجيل تامر حسني نجاح كبير جدًا بأخر حفل له مع جمهور الرياض الذي رفع شعار كامل العدد وحقق تامر به نجاح كبير وعرض وصلات استعراضية.

رسالة تامر حسني لجمهور الرياض وإعلان موعد حفل جدة

ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور له من حفل الرياض معلقًا:"حفل الرياض حفل فوق الرائع بجمهوره الغالي المحترم.. كل الحب للجمهور السعودي الغالي "مشيرًا أن موعد حفل جدة:" و في إنتظار جمهور جدة العظيم في حفل جده إن شاء الله يوم ١٥ اغسطس".

أعمال في انتظار تامر حسني



يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "ريستارت" وهو من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد بعد النجاح الذي حققاه معا من خلال فيلم "بحبك" ومن المقرر طرح فيلم ريستارت في السينمات خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب هنا الزاهد وتامر حسني وهم: باسم سمرة، محمد ثروت، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض

عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x