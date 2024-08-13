محرز يتصدر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال في نصف نهائي السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة كرة القدم السعودية في معرفة تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء 13-8-2024 على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في كأس السوبر السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي والهلال اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال في السوبر السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بالعيد، فهد الحمد، ديميريال، علي مجرشي.

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، علي الأسمري.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينيو، سميحان النابت، رياض محرز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال في كأس السوبر السعودي

سيتم نقل وإذاعة مباراة الأهلي ضد الهلال مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني.