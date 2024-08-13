الصحة : الطب الوقائي يعقد الاجتماع النصف السنوي لبرنامج الترصد المبني على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - عقدت الإدارة العامة للوبائيات والترصد بقطاع الطب الوقائي والصحة العامة، الاجتماع النصف السنوي للترصد المبني على الحدث، وذلك بهدف استعراض الإنجازات والنتائج للبرنامج والوقوف على نقاط القوة والاستثمار فيها، ومناقشة التحديات ومعالجتها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع يستهدف استعراض الإجراءات القياسية لتشغيل برنامج الترصد المبني على الحدث، واستعراض أدوات تقييم المخاطر، وكذلك استعراض دور الشركاء من داخل وزارة الصحة، وعددٍ من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية في الاكتشاف والاستجابة السريعة لأحداث الصحة العامة.

ومن جانبه أضاف الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن فعاليات الاجتماع، تركزت على استعراض الإصدار الحديث للبرنامج الإلكتروني للترصد المبني على الحدث، مؤكدًا أن هذا البرنامج له دورًا كبيرًا في ربط قاعدة البيانات ، بين الإدارات والقطاعات والمؤسسات المختلفة المنوطة لتحقيق التكامل والتحقق والاستجابة السريعة للأحداث الصحية ، التي قد تمثل خطورة على الصحة العامة والمجتمع، والعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب.

كما أشارت الدكتورة منال لبيب فهيم مدير عام الإدارة العامة للوبائيات والترصد، إلى الحضور المتنوع من ممثلي الطب الوقائي بالمحافظات، والشركاء المعنيين من الجهات المختلفة داخل وخارج وزارة الصحة، مضيفة أن فعاليات اليوم تتمثل أهميتها في مشاركة النتائج التي حققها البرنامج خلال العام الماضي، وتبادل الخبرات والمعرفة بين كافة الفرق الطبية العاملة أوالجهات الأخرى المنوطة بالعمل على ترصد أحداث الصحة العامة ، موضحة أهمية برنامج الترصد المبني على الحدث، في الاكتشاف المبكر للأحداث الصحية ، التي قد تمثل خطورة أو تهديد على الصحة العامة، والعمل على التعامل السريع والفوري معها فور اكتشافها.

يُذكر أنه قد تم تشغيل برنامج الترصد المبني على الحدث في عام 2015، وتم اشراك الجهات المعنية الأخرى في عام 2023.