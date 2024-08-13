عاجل - القومي للبحوث الفلكية: زلزال شمال سوريا لم يشعر به سكان القاهرة

أحمد جودة - القاهرة - القومي للبحوث الفلكية: زلزال شمال سوريا لم يشعر به سكان القاهرة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن وقوع هزة أرضية اليوم، 12 أغسطس 2024، بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ضربت شمال سوريا عند الساعة 11:55 صباحًا بتوقيت القاهرة. وأفاد المعهد أن الهزة وقعت على بعد 533 كيلومترًا شمال القاهرة، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأكد المعهد في بيانه أنه لم ترد أي تقارير حتى الآن تفيد بشعور سكان مصر بالهزة أو بوقوع أي أضرار أو خسائر في الأبراج والممتلكات داخل البلاد.

رئيس المعهد، الدكتور جاد القاضي، دعا المواطنين إلى الاطمئنان، مشيرًا إلى أن المعهد يتابع باستمرار التطورات الخاصة بالنشاط الزلزالي في المنطقة.