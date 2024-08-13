نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - صدمة مدوية.. مسؤول إيراني: طهران تشن حربا نفسية على إسرائيل وقد لا يكون هناك هجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إعلام أمريكي عن مسؤول إيراني، أن إيران تشن حربا نفسية على إسرائيل وقد لا يكون هناك هجوم على الإطلاق.

طهران تشن حربا نفسية على إسرائيل وقد لا يكون هناك هجوم

وقالت سي إن إن، إن الضربة الإيرانية المتوقعة على إسرائيل قد تكون وفقا للقانون الدولي للحروب بحيث لا تستهدف مدنيين ولكن هذا غير واضح حتى الآن.

وأشارت إلى أن نتنياهو سيواجه ضغطا أمريكيا من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن الهجوم الإيراني لن يحدث الليلة وفقا لآخر تقييم.

وتوقع مسؤولون في الخارجية الأمريكية، الإثنين، بشكل متزايد أن تهاجم إيران إسرائيل قبل يوم الخميس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أن البيت الأبيض، قال في وقت سابق، إنه يدعم الدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من إيران أو وكلائها، مطالبا إيران بخفض تهديداتها بالهجوم على إسرائيل.