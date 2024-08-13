نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رهان الأهلي على بن رمضان.. حقيقة المفاوضات مع بن شرقي.. وحكاية عودة ديانج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي خالد الإتربي، آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرنكفاروشي المجري، وموقف الأحمر من عودة أليو ديانج، وحقيقة المفاوضات مع أشرف بن شرقي.

وقال خالد الإتربي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: " جماهير الأهلي الآن ترغب في التعاقد مع بن رمضان، بعد حسم الأمور مع يحيى عطية الله".

وتابع: "الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة بنية الشراء، ما حدث في صفقة يحيي عطية الله".

وأضاف: "الأمور التفاوضية مع النادي مستمرة وفي مرحلة متقدمة والجديد أيضا أن اللاعب أبلغ ناديه خلال الساعات الماضية برغبته الرسمية في الانتقال إلى الأهلي".

وأردف الإتربي: "النادي الأهلي لا يمانع في عودة أليو ديانج إلى النادي مرة أخرى ".

واختتم حديثه قائلًا: "حتى الآن لا توجد أي مفاوضات رسمية من النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي".