نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق الأهلي في لقاء قوي وحاسم بينهم اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس الحالي بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات دور نصف نهائي السوبر السعودي بقيادة يايسله وجيسوس.

موعد مباراة الهلال والأهلي في السوبر السعودي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والأهلي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:15 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في السوبر السعودي

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.