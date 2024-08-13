الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق في لقاء قوي وحاسم بينهم اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس الحالي بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات دور نصف نهائي السوبر السعودي بقيادة يايسله وجيسوس.

موعد مباراة الهلال والأهلي في السوبر السعودي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والأهلي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:15 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في السوبر السعودي

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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