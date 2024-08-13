نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية المصري: بحثت مع القادة الأفارقة مبادرة مصر للقضاء على فيروس سي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، إنه تحدث مع القادة والرؤساء الأفارقة الذين شاركوا في حفل تنصيب الرئيس الرواندي بول كاجامي عن أفكار كثيرة مثل تخصيص مناطق كاملة للزراعة في بعض الدول الأفريقية، إذ تزرع شركات مصرية بعض المحاصيل في هذه الدول بدلا من استيرادها لتحقيق مبدأ المكاسب للجميع.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد بشتو على قناة «القاهرة الإخبارية»: "تحدثت عن التزام وحرص مصر على التعاون معهم في قطاعات مثل الصحة ومجال الأدوية، وبخاصة أنّ صناعة الأدوية في مصر قوية لللغاية".

وتابع وزير الخارجية المصري: "السوق الأفريقي هو السوق الرئيسي للأدوية المصرية، وتحدثنا عن المبادرات الرئاسية خاصة بمكافحة فيروس سي والكبد الوبائي، ومشروعات أخرى لتوطين صناعة اللقاحات والمضادات الحيوية في مصر واستعدادنا لنقل هذه التكنولوجيا لأشقائنا في قارة إفريقيا".

