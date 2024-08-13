الفنان أحمد عبدالله يشكر "الشركة المتحدة" على تنظيم مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - قدم الفنان أحمد عبدالله الشكر للشركة المتحدة على جهودها في تنظيم وإقامة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.

أضاف عبدالله خلال برنامج "من العلمين"، "أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم المهرجان".

كان الفنان أحمد عبدالله كشف عن أن اسرته رفضت عمله في التمثيل، كونه طبيبا، مضيفا:"بداية التمثيل كان ليها تأثير عليهم، الوالد والوالدة كانوا خايفين جدا، واللى دعمتني مراتي وشالت حمل كبير السنين اللى فاتت والأولاد تأثروا أيضا، لكن الحمد لله الوالد شاف النجاح قبل وفاته".

أضاف الفنان أحمد عبدالله، خلال استضافته في برنامج "من العلمين"، أن الطبيب قادر على التجسيم بشكل كبير جدا، والأطباء يهتمون بالتفاصيل بشك كبير والا ما أصبحوا أطباء.

تابع: "كل الأطباء اللى مثلوا نجوا الفنان يحيي الفخراني والراحل عزت أبو عوف، كريم فهمي، سهر صايغ".