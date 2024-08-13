نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد رفع الأثقال: فضية سارة سمير نتيجة جهد شاق وكنا نتمنى الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال أنه كان يُمني النفس بحصول سارة سمير على ذهبية أولمبياد باريس، بدلًا من الفضية.

قال محمد عبد المقصود في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، الحصول على الميدالية الفضية جاء نتيجة جهد كبير خلال السنوات الماضية والمنافسة كانت شرسة للغاية.

واختتم، نحقق العديد من الجوائز في البطولات العالمية، ورسائل وزير الشباب والرياضة كانت لها مفعول السحر.

وفازت اللاعبة سارة سمير بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024 في رفع الأثقال بمنافسات وزن 81 كجم.

ورفعت سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو في رفع الأثقال، وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا.