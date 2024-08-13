نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفت نصار: حالة واحدة تجعلني أوافق على رحيل زيزو عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق عفت نصار نجم الزمالك السابق، على إمكانية رحيل أحمد سيد زيزو عن صفوف القلعة البيضاء في ظل غضب جماهير النادي، بعد الأحاديث والتصريحات الأخيرة حول إمكانية رحيله في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الزمالك قطب كبير والجمهور مُحق في المطالبة بالمحافظة على لاعبيها، خصوصًا أن النادي يحتاج لبناء فريق من أجل المنافسة على الألقاب، وأحمد زيزو من ركائز الفريق الأبيض، وفي كل المباريات يكون له بصمة هجومية وعلى مستوى القيادة أيضا له دور كبير، ومجلس الإدارة كان علم بكل الأزمات قبل مجيئه سواء بالمديونيات أو الأزمات الآخرى".

وأضاف: "مجلس الإدارة عمل صندوق لجمع الأموال لحل الأزمات، وقمت بمساندة المجلس الحالي لحل الأزمات لأنه مجلس رجال اعمال يستفيدون من اسم نادي الزمالك في اعمالهم الخاصة، والمفترض أنهم كانوا قادمين لمساعدة النادي وحل الازمات وتحقيق البطولات".

وأكمل: "في حالة رحيل زيزو من سيتم التعاقد معه كبديل له، في البداية يجب توفير عناصر قوية ودعم الفريق بـ7 لاعبين سوبر، ومن ثم إمكانية التفكير في بيع اللاعب، كنت أتمنى أن يكون هناك كلمة واحدة وتكون بحساب".

وزاد: "لست مؤيدًا لبيع زيزو في الوقت الحالي، الحالة الوحيدة التي يتم بيعه هي ضم لاعبين سوبر، لكن أموال بيعه سيتم تسديد الديون بها ولن يتم دعم الفريق بالشكل القوي".

وأشار إلى أن البعض متخوف من إمكانية انتقال زيزو لـ الأهلي مستقبلا على طريقة إمام عاشور الذي لم يكن أحد يتوقع حدوث ذلك، ما دام اللاعب أصبح خارج النادي الأبيض، فأن نسبة انتقاله لأي نادٍ آخر واردة.

وتابع: "الزمالك يحتاج لتدعيم قوي منها ضم ثنائي دفاعي مميز، منهم لاعب مثل محمد عبدالمنعم سواء محترف اجنبي أو لاعب محلي، وكذلك ثنائي في الجبهة اليسرى، لا يجب انتظار ملف فتوح في ظل ارتباط النادي بمواجهات قوية منها السوبر الإفريقي، وكذلك الزمالك في حاجة لضم عناصر آخرى، والنادي تخلى عن لاعبين جيدين مثل أحمد عيد للمصري وأسامة فيصل وغيرهم".

وأضاف: "لو كان هناك مدير فني يستطيع البناء للمستقبل، كان المفترض الإبقاء على لاعب مثل أحمد عيد، النادي لم يحافظ عليه وهو واحد من أبناء قطاع الناشئين، وكنا نحتاج لمدرب يرسم خطة للتطوير، والنادي أيضا يحتاج لمهاجم مثل مصطفى محمد يجيد اللعب بالرأس".

وأتم: "الزمالك يحتاج لكواليتي جيد ولاعبين بشخصية نادي الزمالك، ولكن بيع زيزو صعب على النادي لأن الفلوس سوف يتم توجهيها لأمور آخرى، ولن يتم جلب لاعبين مؤثرين".