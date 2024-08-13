نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الجونة وبلدية المحلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الجونة لمواجهة بلدية المحلة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة طارق مجدي.

ويعاونه كلا من أحمد صلاح مساعد اول، رجب محمد مساعد ثان، ويتواجد أحمد ناصر حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا عمرو الشناوي وشريف عبد الله.

موعد مباراة الجونة وبلدية المحلة في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويستقبل استاد خالد بشارة في الجونة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة وبلدية المحلة في الدوري المصري

تُذاع مواجهة بلدية المحلة والجونة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.