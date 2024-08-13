مانويل بيليجريني: لا أفكر فى ضم أي لاعب مصري لريال بيتيس إلا محمد صلاح فقط

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مانويل بيليجريني، مدرب فريق ريال بيتيس الإسباني، عن إمكانية ضم لاعب مصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق استعدادا لمسابقة الليجا.

وقال مانويل بيليجريني فى حوار لـ الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2:" لم أفكر من قبل في ضم أي لاعب مصري لصفوف ريال بيتيس لكن لو عرض علي صلاح سأرحب بالتأكيد لكن سعره غال جدا.

وشدد:" صلاح يتطور كل موسم وهو لاعب يصنع الفارق وسجل عدد كبير من الأهداف وهو من أفضل لاعبي ليفربول.

وأشاد مدرب ريال بيتيس بمستوي محمد صلاح علي مدار الفترة الماضية مع ليفربول الإنجليزي وأكد أنه أحد أفضل اللاعبين فى السنوات الأخيرة.