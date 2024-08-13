نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: التجديد لـ زيزو أهم من فتح ملف القيد بالزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن جمهور القلعة البيضاء أصبح يستوعب كل شئ ولا يمكن لأحد أن يضحك عليه، مشيرًا إلى أن النادي يمتلك "كنز" وهو أحمد زيزو ويجب التجديد له سريعًا وعدم التفريط فيه.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "التفريط في زيزو سيحدث أزمة كبيرة إداريًا وجماهيريًا، وسيعود بالنادي إلى نقطة الصفر مرة آخرى، لو المجلس الحالي يُدير جيدًا ورغم أن المجلس يوجد به ثنائي مختص بالكرة وهو أحمد سليمان وحسين السيد، كان من المفترض أن يتم حسم الملفات مبكرًا".

وأضاف: "كيف يكون ملف الكرة لدى أحمد سليمان وحسين السيد، ولم يحسما الملف الأهم وهو تجديد عقد زيزو، أرفض رحيل اللاعب جملة وتفصيلًا، هل المجلس يريد إطلاق (بالونة اختبار) على سبيل المثال من أجل بيعه، اللاعب لا يريد الرحيل بنسبة 99%، فهل هم ينتظرون غضب اللاعب وتمسكه بالرحيل أو ينتظر ليناير ويقوم بالتوقيع لأي نادٍ، فهل هذه الأمور ستحافظ على استقرار النادي؟!".

وأكمل: "الزمالك ضم 10 لاعبين في يناير منهم خمسة فشلوا، ولا أعرف من قام باختيار هؤلاء اللاعبين، عليهم الاعلان عن من قام باختيار وضم هؤلاء العناصر، الخماسي الذي فشل مع النادي، تم تحمل مبالغ كبيرة لهم، وأصبح الزمالك مُهدد بشكاوى آخرى في الفترة الحالية".

وزاد: "الزمالك سبق وفشل في تجديد عقود بعض اللاعبين مثل فرجاني ساسي واشرف بن شرقي، والأخير كان واضحًا بأنه يرغب في الرحيل وانتقل للجزيرة الإماراتي، يجب أن يكون هناك مصارحة، وسعيد بموقف جمهور الزمالك في التمسك باللاعب".

وتابع: "في حالة إمام عاشور، مجلس الزمالك طلب منه تخليص نفسه، وهذا أمر صعب، ولذلك ذهب إلى الأهلي، وهناك تخوف من نفس السيناريو مع زيزو، والأمور واردة، يجب التجديد لزيزو حتى في ظل الظروف الحالية، والإبقاء عليه أهم من فتح ملف القيد، نظرًا لأهمية اللاعب وأرقامه وتأثيره في الملعب، وهو يمثل 99.9% من قوة الفريق الأبيض".

وأكد: "الزمالك يصنع أسماء النجوم مثل طارق حامد وبن شرقي وفرجاني ساسي وغيرهم، وأعتبر أن زيزو من أهم اللاعبين ويجب البناء عليه، ولا يجب أن يصنع المجلس الحالي (توتر) للاعب، ويقوم المجلس بتسليمه للجماهير وتصدير على أنه يريد الرحيل".

وأتم: "يجب الجلوس مع زيزو، وشرح كافة الأمور له، وأن يتم التمسك به وإراحته وتجديد عقده، من أجل المحافظة على استقرار النادي، وهو لاعب يعشق الاحتراف، ولو خرج من الدوري المصري لن يعود بسهولة كما يتصور البعض".