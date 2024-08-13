تعرف على تفاصيل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢

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أحمد جودة - القاهرة -

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح مهرجان من أهم مهرجانات العالم فى الموسيقي والغناء وهو مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢ وفى هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني عن مراسم افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢.

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مراسم افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢

من المقرر أن سيفتتح وزير الثقافة أحمد هنو ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد يوم ١٥ المقبل مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢

والذي يضم مجموعة من حفلات نجوم الفن والوطن العربي .

و سيبدأ مراسم الافتتاح بأولى حفلات الغناء ويفتتحن المراسم الفنانة نسمة عبد العزيز والتي تتألق في تمام الساعة الثامنة مساءً على خشبة مسرح القلعة وتليها الفنانة كارمن سليمان فى تمام الساعة العاشرة مساءً