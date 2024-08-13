قريبا.. إسعاد يونس في حلقة خاصة مع أنس بوخش

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي الإماراتي أنس بوخش الفنانة الكبيرة إسعاد يونس في برنامج "Abtalks"، حيث يتناول الحوار جوانب مختلفة من حياتها ومسيرتها المهنية.

وشارك أنس بوخش جمهورة برومو الحلقة عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وفي البرومو المخصص للحلقة، يظهر أنس بوخش وهو يستفسر من إسعاد يونس عن بداية مسيرتها في التمثيل والكتابة والإذاعة، بالإضافة إلى سؤاله عن مشاعرها بعد زواج زوجها مرة ثانية.

برنامج صاحبة السعادة

يذكر أن، حل الإعلامي أنس بوخش ضيفا في برنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمة الفنانة إسعاد يونس، وأذيعت الحلقة في مارس الماضي عبر قناة DMC.

ومن ناحية أخري، تواصل الفنان إسعاد يونس تصوير مسلسلها الجدبد الذي يحمل اسم "تيتا زوزو"، المكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضة الفترة المقبلة.

مسلسل تيتا زوزو

مسلسل "تيتا زوزو" من بطولة كلا من إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندى موسى، محمود البزاوي، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ومقرر عرضه فى الأوف سيزون على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.