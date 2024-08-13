فن ومشاهير

كلامك غالي أوي.. تامر حسني يوجه رسالة شكر لـ لقاء سويدان

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

حرص تامر حسني على توجيه رسالة شكر للفنانة لقاء سويدان من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري وذلك بعد تطرقها في الحديث عنه.

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وكتب حسني: "ألف ألف شكر يا أجمل لقاء كلامك غالي أوى على قلبي بجد وكل الشرف إنك بتسمعيني".


ماذا قالت لقاء سويدان عن تامر حسني ؟


وردت لقاء على سؤال المذيعة حول فكرة من تفضل من مطربين الشباب وذلك خلال حوارها عبر نجوم إف أم برنامج عيش صباحك:" بحب كل الأشكال بس بحب تامر حسني جدا بحب اسمعه وبحب طريقه تفكيره وتحديثه للأغاني ".

 

أعمال في انتظار تامر حسني


يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "ريستارت" وهو من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد بعد النجاح الذي حققاه معا من خلال فيلم "بحبك" ومن المقرر طرح فيلم ريستارت في السينمات خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب هنا الزاهد وتامر حسني وهم: باسم سمرة، محمد ثروت، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

 

آخر أعمال تامر حسني


يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.

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كلمات أغنية يانهار أبيض

عليك حلاوه ملغبطاني
وكل ثانيه تحلو تاني
حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا
يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه
ضحكتك عالقلب خفيفه
إنت ماشي ازاي كده عادي
ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق
مخلي الكل مركز فيك
وأنا اللي بموت من الغيره عليك
كفايه حلاوه وعالهادي
يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق
كفايه يا ناس بطلوا تقليد
ده سابق أوي عنكوا وبعيد
ما كفايه حلاوه وعالهادي
دي نار الناس عماله تزيد

يا نهار أبيض عالتوليفه
ضحكتك عالقلب خفيفه
إنت ماشي ازاي كده عادي
ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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