وزير الثقافة يفتتح فعاليات "الملتقى الدولي الثامن للكاريكاتير" ويثمن احتفاء الملتقى بأسطورة الكوميديا الفنان الراحل سمير غانم

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات "الملتقى الدولي الثامن للكاريكاتير"، الذي تحل عليه إسبانيا ضيف شرف ويُنظم بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، والجمعية المصرية للكاريكاتير، برئاسة الفنان مصطفى الشيخ.

يقام الملتقى بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة وتستمر فعالياته حتى 22 من أغسطس الجاري.

أهمية فن الكاريكاتير

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اهتمام وزارة الثقافة بمختلف مجالات ومفردات العمل الثقافي والإبداعي، ومن بينها فن الكاريكاتير الذي يُعد إحدى الوسائل الفعّالة للتعبير عن الرأي.

أثنى وزير الثقافة على جهود القائمين على الملتقى ودوره البناء في إثراء الحوار الثقافي وتبادل الخبرات والتجارب الإبداعية بين الفنانين من مختلف الدول.

التوثيق والتصنيف التاريخي للكاريكاتير

أوضح وزير الثقافة أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير لحصر وتوثيق وتصنيف مجموعة من الأعمال الكاريكاتيرية التي تؤرخ لتاريخ الكاريكاتير في مصر ونشأته، وصولًا للعصر الحديث والتعريف بأبرز فناني الكاريكاتير في مصر.

تكريم سمير غانم

ثمن وزير الثقافة اختيار الملتقى لأسطورة الكوميديا، الفنان الراحل سمير غانم، للاحتفاء بقيمته الفنية الكبيرة، باعتباره أحد العلامات البارزة في مجال الكوميديا على الصعيدين المصري والعربي.

الاحتفاء بأسطورة الكوميديا

يحتفي الملتقى الدولي للكاريكاتير في دورته الثامنة هذا العام بأسطورة الكوميديا الفنان سمير غانم، الذي استطاع خلال أكثر من نصف قرن منح البهجة للملايين بأسلوبه الفريد المميز.

فقد كان مدرسة تخرجت منها أجيال متعاقبة في فن الكوميديا منذ ظهوره مع الضيف أحمد وجورج سيدهم وتكوين ثلاثي أضواء المسرح، حيث أصبحوا علامة بارزة في تاريخ الكوميديا.

المعرض والموضوعات المطروحة

وفاءً له وتخليدًا لذكراه، يعرض الملتقى الدولي للكاريكاتير في نسخته الثامنة أكثر من 150 بورتريهًا كاريكاتيريًا من جميع أنحاء العالم، من أصل 270 عملًا فنيًا يزخر بهم الملتقى هذا العام.

تتضمن اللوحات الكاريكاتيرية مجموعة من القضايا المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية مثل خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، والتغير المناخي، والقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا المهمة.

إسبانيا ضيف الشرف

تتصدّر الملتقى لوحات كاريكاتيرية تجمع بين النجم سمير غانم والنجم الإسباني الكوميدي الشهير "خوسيه لويس باثكيس"، بمناسبة اختيار إسبانيا ضيف شرف هذه الدورة.