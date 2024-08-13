نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب توفيق يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة "الأستاذ" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان إيهاب توفيق عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "الأستاذ"، حيث حرص إيهاب على مشاركة جمهوره بفيديو من مقطع الأغنية الجديدة بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:ًانتظرونا فيديو كليب الأستاذ لِ إيهاب توفيق وشنيدي قريبا".

آخر أعمال الفنان إيهاب توفيق

والجدير بالذكر آخر أعمال إيهاب توفيق أغنية "أيوة يا غشاش"، وهي من كلمات خالد البشبيشي، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي نور، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"



كلمات أغنية “ أيوة يا غشاش ”



بتبين غير المتداري جواك على طول.. وكمان في عينيك حكايات دايمًا عكس ما بتقول

بتبين غير المتداري جواك على طول..

وخلاص مفيهاش راجعة ما بينا وإنت المسؤول

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوة يا غشاش

أيوة يا غشاش

طول ما إنت بتجرح بزيادة وبتقسى كتير

على إيه هتحمل كالعادة وأتعشم خير

طول ما إنت بتجرح بزيادة وبتقسى كتير

وتجمد قلبك كالعادة وتبيع بضمير

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوة يا غشاش

أيوة يا غشاش

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوة يا غشاش

أيوة يا غشاش

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوة يا غشاش