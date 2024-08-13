نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024: طقس حار ورطب مع فرص للأمطار والشبورة المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة لليوم، الثلاثاء 13 أغسطس 2024، والتي تتميز بطقس حار ورطب خلال النهار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وشديد الحرارة رطب على جنوب البلاد.

تفاصيل الطقس اليوم

النهار: يسود طقس حار ورطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين يكون الطقس شديد الحرارة ورطبًا على جنوب البلاد.

ستشهد القاهرة الكبرى درجات حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية في الظل، مما يؤدي إلى شعور يشبه 37-39 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

أما في جنوب البلاد، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 43-45 درجة مئوية في الظل.

الليل: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في فترات الليل، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة ورطبة على معظم المناطق.

التفاصيل المناخية

الشبورة المائية: ستنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصةً في مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأمطار: يُتوقع استمرار تقدم الفاصل المداري نحو جنوب البلاد، مما يؤدي إلى تكاثر السحب الرعدية وسقوط أمطار غزيرة أحيانًا، مع فرص لحدوث السيول في بعض المناطق، خاصة في جنوب الوادي الجديد وأقصى جنوب غرب مصر.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوادي الجديد.

الرياح: سيتخلل الطقس نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، كما ستكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

حالة البحرين

البحر المتوسط: من المتوقع أن يكون البحر المتوسط في حالة من خفيف إلى معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين متر إلى 1.5 متر، مع اتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: سيكون البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.75 إلى 2.5 متر، مع اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 35°C (محسوسة 37°C)

35°C (محسوسة 37°C) الإسكندرية: 33°C (محسوسة 35°C)

33°C (محسوسة 35°C) شرم الشيخ: 40°C (محسوسة 42°C)

40°C (محسوسة 42°C) أسوان: 43°C (محسوسة 44°C)

43°C (محسوسة 44°C) الوادي الجديد: 44°C (محسوسة 45°C)

نصائح للتعامل مع الطقس