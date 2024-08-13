حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع أشرف بن شرقي وبوفال

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أحمد جودة - القاهرة -

أثارت الساعات القليلة الماضية جدلا واسعا، بشأن دخول إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مفاوضات مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك السابق، وسفيان بوفال، لضمهما في الميركاتو الصيفي الحالي.

حقيقة رغبة الأهلي في ضم الثنائي المغربي

وأكد الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" تواصلنا مع مصدر داخل النادي الأهلي، وأكد لنا أن إدارة النادي لم تدخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي".

وأردف:" المصدر أكد أن كل ميركاتو، يتم ذكر أن النادي الأهلي يرغب في ضم أشرف بن شرقي، وأن هناك مفاوضات معه، ولكن اللاعب ليس في حسابات للنادي من الأساس، لأن لدينا رضا سليم أيضا".

وعن حقيقة التعاقد مع سفيان بوفال، اختتم كريم رمزي:" كما قال مسئولين داخل النادي الأهلي، أنهم لم يفكروا في حسم التعاقد مع سفيان بوفال، وأن اللاعب ليس في حساباتهم".

