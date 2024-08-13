نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الأهلي من حسم التعاقد مع محمد بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

باتت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على أعتاب حسم التعاقد مع النجم التونسي الدولي محمد علي بن رمضان، لاعب نادي فيرينكفاروسي المجري، وفريق الترجي السابق.

الأهلي يقترب من حسن صفقة بن رمضان

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" النادي الأهلي بات قريبا للغاية من حسم صفقة محمد علي بن رمضان، في الميركاتو الحالي".

وأضاف:" تواصلنا مع مسئولي النادي الأهلي، بشأن رغبة النادي في ضم بن رمضان على سبيل الإعارة من النادي المجري، ولكن تم نفي هذا الحديث، وأكدوا لنا أنهم يرغبون في حسم الصفقة بشكل نهائي وليست إعارة".

وأوضح:" توافقت رغبة النادي الأهلي مع النادي المجري، حيث يرغب فريق محمد علي بن رمضان، في بيع اللاعب بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، من أجل الاستفادة منه ماديا بشكل أكبر".

ثم اختتم كريم رمزي:" النادي المجري سينتظر حتى المباراة القادمة، وفي حال هزيمة الفريق، سيتم الموافقة على بيع محمد علي بن رمضان إلى النادي الأهلي ".