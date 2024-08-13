نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تتحسن حالة الطقس وتنخفض درجات الحرارة؟ الأرصاد الجوية تجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف المحافظات، مشيرةً إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتحسن نسبي في شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس

الشبورة المائية: يُتوقع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خصوصًا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأمطار: تشير التوقعات إلى استمرار تقدم الفاصل المداري إلى جنوب البلاد، مما قد يؤدي إلى تكاثر السحب الرعدية وسقوط أمطار غزيرة أحيانًا، خاصةً في جنوب الوادي الجديد وأقصى جنوب غرب مصر.

كما تتوافر فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوادي الجديد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

الرياح: من المتوقع نشاط حركة الرياح أحيانًا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، بينما ستكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في جنوب الصعيد.

حالة البحرين

البحر المتوسط: متوقع أن تكون حالته من خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: متوقع أن تكون حالته من معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.75 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم