نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقابلة ترامب وماسك على منصة «إكس»: تفاصيل وما خلفيات البث المتأخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع أكثر من مليوني شخص المحادثة المباشرة بين الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب ورائد الأعمال إيلون ماسك عبر منصة «إكس»، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية.

كان من المقرر أن تُبث هذه المقابلة المباشرة في الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إلا أنها تأخرت بسبب مشاكل تقنية.

مشاكل تقنية وتأخير البث

تعرض البث المباشر للمقابلة بين ترامب وماسك لتأخير ملحوظ، مما دفع فريق حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إلى السخرية من المشكلات الفنية.

وقد أعاد حساب حملة هاريس على منصة «تروث سوشيال» نشر تعليقات سابقة لترامب من العام الماضي، حيث انتقد تأخير إطلاق الحملة الانتخابية لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس على منصة «إكس»، والتي شهدت أيضًا تأخرًا بسبب مشاكل فنية.

محتوى المقابلة

خلال الحوار، حذر ترامب من أن منطقة الشرق الأوسط قد تجر العالم إلى "حرب عالمية ثالثة"، مشيرًا إلى أنه تعامل بقوة وحزم مع إيران ووكلائها خلال فترة ولايته الأولى.

كما هاجم ترامب، في حديثه مع ماسك، المرشحة الديمقراطية المفترضة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، متسائلًا عن قدرتها على إجراء مقابلة مشابهة. واعتبر ترامب أن هاريس غير قادرة على خوض مثل هذه الحوارات.

حديث ترامب عن محاولة الاغتيال

كشف ترامب أيضًا عن قلقه من تدافع الحشود أثناء محاولة اغتياله في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو الماضي.

وأشار إلى أن الرصاص كان يمر فوق رأسه، مُظهرًا سوء التنسيق بين الشرطة المحلية والفيدرالية خلال الحادث.

تأييد ماسك لترامب

تأتي هذه المقابلة بعد أن أعلن إيلون ماسك تأييده العلني لدونالد ترامب كمرشح جمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب.

وقد شكل تأييد ماسك لترامب مصدرًا رئيسيًا للجدل والنقاش في الأوساط السياسية والإعلامية.