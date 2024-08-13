نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق لزيلينسكي حول الهجوم الأوكراني على كورسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق فلاديمير زيلينسكي للمرة الأولى على الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية.

وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام": "تلقيت تقريرا من القائد العام للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي بشأن العملية في منطقة كورسك".

وأفاد أيضا عن إعداد خطة معينة للمنطقة حيث "يتم تنفيذ العملية" من وزارة الداخلية في أوكرانيا وإدارة أمن الدولة وغيرهما من الإدارات.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن نظام كييف يحاول من خلال مهاجمة كورسك تحسين مواقعه التفاوضية وتعطيل الهجوم الروسي في دونباس، مؤكدا أن العدو سيتلقى "ردا لائقا" على تصرفاته.

وأشار بوتين إلى أن كييف تنفذ رغبة أسيادها الغربيين الذين يقاتلون روسيا "بأيدي الأوكرانيين".

وتواصل القوات الروسية التصدي للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على أراضي كورسك صباح 6 أغسطس، فيما أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب السبت الماضي فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في كورسك وبيلغورود وبريانسك الروسية بسبب زيادة مستوى التهديدات الإرهابية من أوكرانيا