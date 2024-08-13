نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل جمال الشماخ يكشف تفاصيل فشل انتقاله للأهلي ويحمّل حسنية أغادير المسؤولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصطفى المقدم، الوكيل المكلف من النادي الأهلي بالتفاوض حول صفقة جمال الشماخ لاعب حسنية أغادير، عن تفاصيل فشل انتقال اللاعب إلى صفوف النادي الأحمر.

وأوضح المقدم خلال مداخلته في برنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة على قناة الحياة، أن الأهلي تعامل بمنتهى الاحترافية في مفاوضات ضم الشماخ، وقام بكل ما يلزم لإنجاح الصفقة.

وأشار المقدم إلى أن جمال الشماخ كان متحمسًا جدًا للانضمام إلى الأهلي وأبدى موافقته على الانتقال، إلا أن نادي حسنية أغادير لم يكن متعاونًا على الإطلاق، حيث تجاهل الرد على البريد الإلكتروني الذي أرسله الأهلي ولم يظهر أي نية لإتمام الصفقة.

وأضاف الوكيل أنه لم يكن هناك أي تواصل مباشر بين الأهلي وحسنية أغادير، على الرغم من محاولاته لتسوية الأمور، حتى أنه سافر إلى الإمارات للقاء نائب رئيس النادي المغربي لكنه لم يجد أحدًا للتحدث معه. وأعرب المقدم عن استغرابه من موقف النادي المغربي، خصوصًا وأن الأهلي قدم عرضًا مغريًا بقيمة 650 ألف دولار، وهو أكبر عرض تلقاه النادي في أي لاعب.

في ختام حديثه، أشاد المقدم باحترافية الأهلي في التعامل مع الموقف، حيث قام النادي بالتعاقد مع يحيى عطية الله بعد تعثر صفقة الشماخ. وأعرب عن إحباطه الشديد من طريقة تعامل حسنية أغادير التي أدت إلى إفشال انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.