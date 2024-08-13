نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاكل تقنية تؤخر محادثة ترمب وماسك على منصة "أكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألغى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مقابلته مع دونالد ترامب، والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، على منصته أكس، مما يمثل عودة ترامب المتوقعة بشدة إلى شبكة التواصل الاجتماعي بعد ثلاث سنوات من حظره.

وتم الإعلان عن المقابلة وتأكيدها من قبل كل من ترامب وماسك، حيث شارك ترامب وماسك الخبر على أكس، حيث كتب الرئيس السابق: «في ليلة الاثنين سأجري مقابلة رئيسية مع إيلون ماسك - سوف يكون لقاء القرن، لجعل أمريكا عظيمة مرة أخري!».