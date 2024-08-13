عاجل - واشنطن بوست: حلفاء إيران في العراق وسوريا يخططون لمهاجمة قواعد أمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - منذ اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية، يترقب كل من إسرائيل، واشنطن، ومنطقة الشرق الأوسط الكبرى الرد الإيراني المنتظر بقلق. ومع مرور نحو أسبوعين، لم يصدر الرد بعد، إذ ما زالت طهران تحاول تحديد كيفية معايرة هجومها المضاد.

حلفاء طهران في العراق وسوريا يخططون لمهاجمة قواعد أمريكية

ويواصل المسؤولون الإيرانيون التحذير من انتقام "قاسٍ" "لمعاقبة" إسرائيل، لكن في اجتماعات خاصة مع قادة وكلائها المسلحين، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات، دعت إيران إلى توخي الحذر - ساعية إلى تحقيق التوازن بين أي استعراض للقوة والرغبة في تجنب حرب شاملة في المنطقة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، "سيكون تحقيق هذا التوازن أمرًا صعبًا".

وأدى أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل - عندما أطلقت أكثر من 300 طائرة دون طيار وصاروخ في أبريل ردًا على غارة إسرائيلية قاتلة على منشأة دبلوماسية إيرانية في سوريا - إلى محو الخطوط الحمراء التي ما دام احتوت حرب الظل بين البلدين.

وتجنب الجانبان مواجهة أوسع نطاقًا، حيث اعترضت إسرائيل والتحالف المدعوم من الولايات المتحدة معظم النيران القادمة. وهذه المرة، تبدو إيران غير مستقرة سياسيًا في الداخل، وأقل يقينًا بضبط النفس الإسرائيلي.

وقال مسؤول إسرائيلي، نقلًا عن محادثات مع مسؤولين أمنيين، يوم الاثنين إن التقييم الأخير لإسرائيل هو أن إيران تخطط لهجوم مباشر آخر وأنه قد يحدث وشيكًا.

وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف هويته لمناقشة مسائل حساسة، ولقد جاءت تحذيرات مماثلة وذهبت، ولا تزال المنطقة تحبس أنفاسها.

وقال شخص لبناني له علاقات وثيقة بجماعة حزب الله اللبنانية، والذي تم إطلاعه على الاتصالات مع طهران، وفقًا لواشنطن بوست: "إن الإيرانيين وحلفائهم يتصرفون بحذر".

وقد قدم أحد أعضاء البرلمان العراقي الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالميليشيات المدعومة من إيران في البلاد رواية مماثلة: "لقد أبلغتنا إيران أن الرد سيكون محدودًا"، لأن طهران "لا تريد توسيع الحرب".

وفي الاجتماعات الأخيرة، وفقًا لشخص لبناني له علاقات بحزب الله، أعربت إيران عن قلقها من احتمال قيام إسرائيل والولايات المتحدة بضرب برنامجها النووي، باستخدام صراع واسع النطاق كذريعة "لتحييد الردع النووي الإيراني بشكل أساسي".

وذكرت واشنطن بوست أن حلفاء طهران في العراق وسوريا يخططون لمهاجمة قواعد أمريكية مع شن إيران هجومها المتوقع على إسرائيل.

وأشار علي أصغر شافييان، المستشار الإعلامي لحملة الرئيس الإيراني المنتخب حديثًا مسعود بيزشكيان، إلى أن انتقام طهران من غير المرجح أن يكون تكرارًا للهجوم الذي استمر لساعات في أبريل. وقال لصحيفة واشنطن بوست إن مقتل هنية "كان مهمة تعتمد على الاستخبارات"، و"رد إيران سيكون ذو طبيعة مماثلة وعلى مستوى مماثل".

والتزمت الولايات المتحدة الصمت بشأن كيفية الرد على أي هجوم إيراني آخر على إسرائيل، مؤكدة أن تركيزها كان على الدعوة إلى وقف التصعيد وتحصين دفاعات حليفتها. قال وزير الدفاع لويد أوستن في وقت متأخر من يوم الأحد إنه أمر الغواصة يو إس إس جورجيا، وهي غواصة مزودة بصواريخ موجهة، بالتوجه إلى الشرق الأوسط وطلب من المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن تسريع رحلتها إلى المنطقة.

وبعد أن ناقش الرئيس جو بايدن الوضع مع القادة الأوروبيين، يوم الاثنين، أصدر البيت الأبيض بيانًا مشتركًا يدعو إيران إلى "التوقف عن تهديداتها المستمرة بشن هجوم عسكري ضد إسرائيل".