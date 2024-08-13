نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب يكشف عن مدى علاقته بـ "بوتين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال حواره على منصة إكس مع إيلون ماسك، إنه يعرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيدا والعلاقة معه جيدة.

ويتابع الآن أكثر من مليون شخص المحادثة المباشرة بين المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض دونالد ترامب وإيلون ماسك على منصة إكس، وذلك بعد أن واجهت مشاكل تقنية أدت إلى تأخير موعد بث المقابلة.

ترامب: لو كنت رئيسا ما وقعت حرب أوكرانيا وروسيا

وقال دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه يجب وقف الأزمة في أوكرانيا عند حدها وعدم اتساعها، متابعا: لو كنت رئيسا ما وقعت حرب أوكرانيا وروسيا.

وأضاف ترامب: "تعاملت مع أزمة كوريا الشمالية بشكل سريع وكيم جونج أون لا يسمع إلا صوت القوة"، مردفا أن مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ليس لديها القدرة على إجراء مقابلة مثل هذه.

وتابع: "يجب أن تكون هناك خطة من أجل خفض الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة".

وكان من المقرر أن يجري ترامب وماسك المحادثة على الهواء مباشرة" في الساعة 8 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكنها واجهت مشاكل تقنية تسببت في تأخيرها بضع دقائق.

وقد سخر فريق حملة المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس، من المشكلات الفنية التي واجهت ترامب وماسك.

بث مباشر.. ماسك يحاور ترامب عبر منصة إكس

وأعاد حساب حملة هاريس على منصة "تروث سوشيال" نشر تعليقات سابقة لترمب، العام الماضي، انتقد فيها إطلاق الحملة الانتخابية لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس على منصة "إكس"، والتي شهدت أيضًا تأخرًا بسبب مشاكل فنية.

ويلقي ماسك الذي صوّت سابقا للديمقراطيين، بثقله وثروته في هذه الانتخابات خلف المرشح الجمهوري ترامب منذ أن حاول مسلح اغتيال الأخير خلال تجمع انتخابي حاشد الشهر الماضي.

وتم حظر حسابات ترامب على تويتر بعد اقتحام أنصاره للكونغرس في يناير 2021، لكن ماسك أعاد تفعيله عندما استحوذ على المنصة وأعاد تسميتها.

وتهدف المقابلة إلى المساعدة في إعادة تنشيط حملة ترامب المتعثرة التي تراجعت منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من الانتخابات