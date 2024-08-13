نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميتروفيتش وسالم يقودان تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي مساء اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز" في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في كأس السوبر السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال والأهلي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الأهلي في السوبر السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي، حسان تمبكتي، خليفة الدوسري، ياسر الشهراني.

خط الوسط: مصعب الجوير، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، محمد القحطاني.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في كأس السوبر السعودي

تذاع مباراة الهلال ضد الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني.